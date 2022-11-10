В Сысерти рассмотрят дело об убийстве при помощи ножниц, отвертки, шила и ножа

Сысертский районный суд рассмотрит дело местного жителя, обвиняемого в убийстве своего знакомого. Для совершения преступления был выбран весьма жестокий способ, который предусматривал использование ножа, ножниц, отвертки и шила.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе свердловской прокуратуры, инцидент произошел 22 июля примерно с 19.50 по 23.25 в п. Большой Исток. По версии следствия, в квартире дома на Парковой между обвиняемым и его знакомым произошла ссора и первый ударил второго кулаком в лицо. После этого обвиняемый вооружился находившимися рядом вещами и поочередно нанес каждым из них не менее двух ударов. Всего в область головы, шеи, туловища и конечностей потерпевшего, то есть в область расположения жизненно важных органов, было нанесено не менее 67 ударов. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Свердловчанину предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Тот свою вину признал и стал сотрудничать со следствием. Он также показал во время проверки показаний, как именно наносил удары. Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.