ЕС закупил рекордное количество СПГ с начала года для замещения российского газа

Страны Евросоюза закупили более 100 млрд кубометров сжиженного природного газа с начала года, свидетельствуют данные исследовательской компании Kpler.

Так, в период с января по октябрь 2022 года в страны Евросоюза было поставлено около 105 млрд кубометров СПГ. При этом за весь 2021 год ЕС импортировал около 78,1 млрд кубометров газа, пишет Regnum.

При этом по объемам закупок СПГ Европа обогнала Китай, который является одним из крупнейших импортеров СПГ в мире.

Рост закупок СПГ происходит на фоне резкого снижения поставок трубопроводного газа из России, на который в 2021 году приходилось около 45% европейского газового импорта и около 40% потребления.

Ранее Bloomberg сообщил, что Китай ввел запрет для госкомпаний на перепродажу сжиженного природного газа (СПГ) в страны Европы и Азии. Таким образом планируется обеспечить запас для отопительного сезона внутри страны.

Агентство считает, что решение Пекина может привести к сокращению поставок в Европу и усугубить там энергетический кризис в случае холодной зимы.