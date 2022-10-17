Bloomberg: Китай прекратит поставки СПГ в Европу

Китай ввел запрет для госкомпаний на перепродажу сжиженного природного газа (СПГ) в страны Европы и Азии, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, таким образом планируется обеспечить запас для отопительного сезона внутри страны.

Компаниям PetroChina, Sinopec и CNOOC предписали сохранить топливо для использования внутри страны, утверждают источники Bloomberg.

Отмечается, что у Китая крупные контракты на покупку СПГ у таких экспортеров, как США, и в этом году местные трейдеры перенаправили часть этих поставок в Европу из-за низкого спроса внутри страны.

Агентство считает, что решение Пекина может привести к сокращению поставок в Европу и усугубить там энергетический кризис в случае холодной зимы.