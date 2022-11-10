Байден призвал проверить "отношения" Илона Маска с другими странами

Президент США Джо Байден заявил, что отношения Илона Маска с другими странами "заслуживают внимания".

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"Я думаю, сотрудничество Илона Маска с другими странами заслуживает внимания, независимо от того, делает ли он что-то неуместное", - ответил Байден на вопрос о том, представляет ли бизнесмен угрозу национальной безопасности. Развить эту мысль президент не захотел. Когда его спросили, как именно можно проверить эти "отношения", Байден заявил: "Способов много".

Незадолго до завершения сделки по приобретению Маском компании Twitter стало известно, что в администрации Байдена хотят проверить некоторые действия Маска на соответствие национальной безопасности. В том числе речь шла о покупке Twitter, писал Bloomberg.

Ранее сообщалось, что среди инвесторов, которые обеспечили финансирование сделки (покупка обошлась Маску в $44 млрд), были суверенные фонды благосостояния Катара, а также принц Саудовской Аравии Аль-Валид бин Талал.