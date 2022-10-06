В Ишиме вторые сутки ищут пропавшего школьника

В Ишиме разыскивают 14-летнего подростка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального следственного комитета.

Школьник ушел из дома по ул. Павлика Морозова 4 октября, около 16.00. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

"По данному факту Ишимским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области незамедлительно организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.

В день исчезновения мальчик был одет в синюю куртку, черные джинсы, синие кроссовки. Он худощавого телосложения, рост 160 сантиметров. Людей, располагающих какими-либо сведениями о месте нахождения подростка просят обратиться в Ишимский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Тюменской области по телефонам 8 (34551) 5-08-02 или 8 (34551) 7-98-02 МО МВД России "Ишимский".