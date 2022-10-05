На "Соликамском магниевом заводе" погиб рабочий

На "Соликамском магниевом заводе" погиб слесарь-ремонтник, сообщили Накануне.RU в Инспекции труда по Пермскому краю.

Вместе с Западно-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору инспекция труда приступила к расследованию смертельного несчастного случая.

"4 октября 2022 года слесаря-ремонтника прижало опускаемым через монтажные проемы грузом. Самостоятельно выбраться из-под груза работник не смог и скончался на месте происшествия. Комиссией по расследованию несчастного случая устанавливаются обстоятельства и причины происшедшего несчастного случая", - говорится в сообщении.

По результатам расследования несчастного случая будут приняты меры административного характера и направлены материалы в следственные органы.