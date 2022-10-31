Медведев нашел на Украине "странные закономерности"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев нашел на Украине "странные закономерности, не укладывающиеся в современную военную и инженерную науку".

"Чем лучше, по информации украинских СМИ, там работают силы ПВО, тем хуже обеспечение страны электричеством и водой. Требуется вдумчивое исследование установленного парадокса", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Ранее он заявил о том, что покупка киевским режимом электроэнергии в Словакии приведёт к дальнейшему росту цен на энергоносители как для европейцев, так и для украинцев, но не даст желанной стабильности в работе энергосистемы Украины.