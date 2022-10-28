28 Октября 2022
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Экономика За рубежом Украина
Фото: Накануне.ru

Медведев указал путь к стабильности энергоснабжения на Украине

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что покупка киевским режимом электроэнергии в Словакии приведёт к дальнейшему росту цен на энергоносители как для европейцев, так и для украинцев, но не даст желанной стабильности в работе энергосистемы Украины.

"Путь к стабильности энергоснабжения иной. Надо признать правомерность требований России в рамках СВО и её результаты, отражённые в нашей Конституции. И тогда со светом наладится", - написал в своем Telegram-канале Медведев.

Ранее Медведев призвал страны "идти собственным путем".

Теги: Дмитрий Медведев, СВО, Украина, Европа



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