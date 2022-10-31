Знакомые просят Матвенко достать билеты в Крым "по блату"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пожаловалась на то, что знакомые просят ее "по блату" достать билеты на поезд в Крым – как в советское время.

"Меня даже просили достать билеты в Крым! Такого не должно быть, чтобы билеты как колбасу в советское время люди доставали!" – сообщила спикер СФ на совещании с министром транспорта.

Сенаторы пожаловались, что из Петербурга в Крым поезд идет почти двое суток. Сенаторы из Крыма отдельно переживают за тарифы на билеты, которые должны измениться с 1 октября – просят продлить действующие цены хотя бы до возобновления авиасообщения с полуостровом (что, вероятно, будет после завершения СВО). "В Китае "летают" уже поезда. 40 часов – тяжелое путешествие, отдых сложный. "Крым – наш" – должно быть у всех в голове, люди хотят отдыхать в Крыму. Надо сокращать сроки поездки", - согласилась Матвиенко. Министр транспорта Виталий Савельев заявил, что поговорит с главой РЖД на счет тарифов, но обещать ничего не будет. Что касается длительности путешествия – ее можно было бы сократить, но на крымском направлении в два раза увеличена пропускная способность, от этого поезда двигаются медленнее.