Шахматист Карпов госпитализирован с закрытой ЧМТ

Экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов попал в больницу в Москве.

Шахматиста нашли без сознания у здания Госдумы 29 октября. Сейчас он находится в реанимации, пишет Telegram-канал "112". Врачи диагностировали у Карпова закрытую черепно-мозговую травму, перелом левой бедренной кости, а также сильное алкогольное опьянение.

На депутата Госдумы якобы напали неизвестные, однако источники канала информацию не подтверждают. Еще одна возможная версия случившегося – неудачное падение.

По данным телеканала "Звезда", которые ему сообщил председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев, на Анатолия Карпова напали сразу после выхода из Госдумы, шахматист покинул здание через задний выход. Затем неизвестный нанес ему удар, от чего Карпова с кровоизлиянием в мозг увезли в больницу. Сейчас шахматист – в тяжелом состоянии, его ввели в искусственную кому. Информацию о нападении на Карпова Ковале получил от его помощника.

Telegram-канал Mash со ссылкой на дочь Карпова сообщает о том, что шахматист пострадал в результате бытовой травм, и никакого нападения не было. Сейчас Анатолий Карпов находится в отделении нейрореанимации Института имени Склифосовского в состоянии искусственной комы.