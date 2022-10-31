31 Октября 2022
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Армия и ВПК В России Липецкая область
Фото: Накануне.RU

Губернатор Липецкой области пригрозил чиновникам отставкой за плохую работу с семьями мобилизованных

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов пригрозил главам районов отставками в случае, если они будут плохо работать с семьями мобилизованных жителей.
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"Лично буду курировать этот вопрос: созвонюсь и с семьями, и глав районов и городов послушаем, и, если руководитель не будет знать, сколько у него таких семей и что им требуется, возникнет вопрос, а на своем ли он месте?" - цитирует ТАСС заявление Артамонова, сделанное на выступлении на еженедельном совещании в правительства региона.

Он подчеркнул, что помощь со стороны властей не должна ограничиваться только выплатами.

"Сейчас сотрудники управления социальной политики заканчивают работу с реестром семей, исходя из которого мы понимаем запросы и формируем бюджет, необходимый для оказания помощи", - продолжил Артамонов.

В частности, он подчеркнул, что у семей мобилизованных "потребностей много, и они разные": кому-то нужно провести газ, кому-то – отремонтировать крышу, кому-то – починить водопровод.

"Нужно решить и небольшие бытовые вопросы, все это должно быть решено", - потребовал Артамонов.

Губернатор напомнил, что региональные власти начинают прием заявлений на оформление новых льгот, полагающихся в области для семей мобилизованных. Помочь с их оформлением, как отметил Артамонов, готовы социальные кураторы, закрепленные за каждой семьей.

Теги: Игорь Артамонов, Липецкая область, совещание, мобилизованные



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