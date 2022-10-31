31 Октября 2022
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Армия и ВПК ДНР и ЛНР
Фото: Sputnik / Антон Вергун

ВС РФ уничтожили более 170 украинских военных на краснолиманском направлении

Вооруженные силы РФ на краснолиманском направлении уничтожили более 170 украинских военнослужащих, сообщает Минобороны России.

В ведомстве заявили, что противник тремя ротными тактическими группами пытался вести наступательные действия в направлении населенных пунктов Макеевка и Червонопоповка ЛНР. Все атаки были отражены, уточнили в МО.

Уничтожены три танка, пять боевых бронированных машин и девять автомобилей.

Напомним, 1 октября Минобороны РФ сообщило, что в связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи.

Теги: вс рф, краснолиманское направление, минобороны



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