ВС РФ уничтожили более 170 украинских военных на краснолиманском направлении

Вооруженные силы РФ на краснолиманском направлении уничтожили более 170 украинских военнослужащих, сообщает Минобороны России.

В ведомстве заявили, что противник тремя ротными тактическими группами пытался вести наступательные действия в направлении населенных пунктов Макеевка и Червонопоповка ЛНР. Все атаки были отражены, уточнили в МО.

Уничтожены три танка, пять боевых бронированных машин и девять автомобилей.

Напомним, 1 октября Минобороны РФ сообщило, что в связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи.