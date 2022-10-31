ВС РФ уничтожили более 170 украинских военных на краснолиманском направлении
Вооруженные силы РФ на краснолиманском направлении уничтожили более 170 украинских военнослужащих, сообщает Минобороны России.
В ведомстве заявили, что противник тремя ротными тактическими группами пытался вести наступательные действия в направлении населенных пунктов Макеевка и Червонопоповка ЛНР. Все атаки были отражены, уточнили в МО.
Уничтожены три танка, пять боевых бронированных машин и девять автомобилей.
Напомним, 1 октября Минобороны РФ сообщило, что в связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи.