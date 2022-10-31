24 человека пострадали в ДТП с автобусом в Челябинской области

В больницах Челябинской области находятся четыре человека, пострадавшие в ДТП с автобусом.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава, в результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 24 человека. Им оказана вся необходимая медицинская помощь, назначено амбулаторное лечение. Четыре человека госпитализированы, они находятся под пристальным наблюдением медиков.

Напомним, в Челябинской области сегодня во время снегопада автобус с пассажирами опрокинулся в кювет. В автобусе находилось 22 пассажира. Они ехали из Костаная в Екатеринбург на работу вахтовым методом.