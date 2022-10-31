31 Октября 2022
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Экономика Крым
Фото: отдел информационного обеспечения администрации города Ялты

Аксенов поручил национализировать несколько крымских компаний, имеющих отношение к "киевскому режиму"

В Крыму национализируют несколько компаний, владельцев которых руководство республики связывает с киевским режимом. Глава Крыма Сергей Аксенов обещал подписать соответствующее распоряжение уже завтра, потом документы отправят в Госсовет республики на одобрение. "Зарабатывать в Крыму враги России не будут, это принципиальная позиция", - пояснил Аксенов.

Список объектов, подлежащих национализации, составляла "специальная антитеррористическая комиссия", добавил глава республики.

В собственность Крыма перейдет три компании: ООО "РусЛайн Ко", (арендатор ООО "НОВАЦЕНТР К", ООО "МОДУЛЬ ЛТД"), АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", ОАО "Судостроительный завод "Залив".

"Трудовые коллективы остаются на местах, сокращений не планируется. Исключение могут составлять уполномоченные представители акционеров, которые выполняли волю своих киевских руководителей", - заявил Аксенов.

Теги: национализация, крым, сергей аксенов



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