31 Октября 2022
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Политика В России ДНР и ЛНР
Фото: Накануне.ru

Заявления на российское гражданство в ДНР начнут массово принимать через месяц

В ДНР все подразделения Миграционной службы начнут принимать заявления на получение российского паспорта до конца ноября. Об этом заявило МВД республики.

В сообщении подчеркивается, что прием начнется во всех отделениях. Сейчас заявления принимаются только в четырех отделениях на всю ДНР: в трех - по талонам электронной очереди, а в Мангуше - в порядке живой очереди. Первые пункты открылись 20 октября.

Согласно федеральному конституционному закону, гражданами России автоматически становятся все проживающие в ДНР люди, если они в течение месяца не подали заявление об отказе от гражданства РФ.

Паспорта РФ будут содержать местную прописку. Порядок указания регистрации в выданных ранее российских паспортах, где нет прописки, прорабатывается. Подавляющее большинство жителей ДНР, получивших гражданство РФ ранее, не имеют прописки в паспорте.

Теги: ДНР, паспорт, гражданство



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