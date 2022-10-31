31 Октября 2022
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Общество Челябинская область
Фото:Накануне.RU

Челябинский губернатор взял на контроль уборку дорог от снега

Губернатор Алексей Текслер поручил региональному миндортрансу и муниципалитетам взять на особый контроль работу по очистке улиц и дорог от снега и наледи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Необходимо обеспечить безопасность на наших дорогах, при этом использовать специальную смесь, когда этого требует ситуация, подходить к вопросу разумно. В течение всего зимнего сезона буду держать вопрос на контроле. Главное - это своевременность уборки", - отметил губернатор.

Вице-губернатору Сергею Шалю поручено проанализировать количество и состояние техники, которая выведена на дороги, и в случае обнаружения проблем и замечаний максимально быстро их устранить.

Напомним, в Челябинской области сегодня во время снегопада автобус с пассажирами опрокинулся в кювет. В результате ДТП пострадали 13 человек.

Теги: Алексей Текслер, снег, дороги,



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