Челябинский губернатор взял на контроль уборку дорог от снега

Губернатор Алексей Текслер поручил региональному миндортрансу и муниципалитетам взять на особый контроль работу по очистке улиц и дорог от снега и наледи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Необходимо обеспечить безопасность на наших дорогах, при этом использовать специальную смесь, когда этого требует ситуация, подходить к вопросу разумно. В течение всего зимнего сезона буду держать вопрос на контроле. Главное - это своевременность уборки", - отметил губернатор.

Вице-губернатору Сергею Шалю поручено проанализировать количество и состояние техники, которая выведена на дороги, и в случае обнаружения проблем и замечаний максимально быстро их устранить.

Напомним, в Челябинской области сегодня во время снегопада автобус с пассажирами опрокинулся в кювет. В результате ДТП пострадали 13 человек.