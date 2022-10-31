31 Октября 2022
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Экономика В России
Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Bridgestone начал поиск покупателя на российские активы

Японский производитель шин Bridgestone начал искать покупателя на свои российские активы. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

Как ожидается, процесс поиска и закрытия сделки займет несколько месяцев.

В марте компания объявила о заморозке новых инвестиций в России и приостановке деятельности ульяновского завода.

Ранее об уходе из РФ объявил другой крупный производитель шин - финская Nokian, которой принадлежит завод в Ленобласти. Компания анонсировала продажу российских активов "Татнефти", пишет "Интерфакс".

Теги: Bridgestone, активы, Россия



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