В Екатеринбурге появилось семь новых улиц в честь известных архитекторов

Сразу семь новых улиц появилось в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, соответствующее постановление администрации города было подписано по итогам заседания комиссии по наименованиям топонимических объектов. Все улицы получили свои названия в честь известных российских архитекторов: Голубева, Антонова, Емельянова, Соколова, Оранского, Безрукова и Домбровского.

Информация о новых топонимических объектах уральской столицы уже направлена в государственный адресный реестр, а также в другие ведомства.

Напомним, на прошлой неделе работы по реконструкции сети канализации на улице Горького в Екатеринбурге были продлены почти на месяц. Ремонт проводит городской МУП "Водоканал".