Водоканал перекрыл одну из улиц в Центре Екатеринбурга еще на месяц

Работы по реконструкции сети канализации на улице Горького в Екатеринбурге продлены почти на месяц. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Ранее в МУП Водоканал, которое проводит ремонт, сообщали, что движение транспорта будет открыто уже 30 октября, однако срок окончания работ возле здания № 4 был перенесен на 20 ноября.

Специалисты компании просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения. С этим поможет информационная карта, где отражены все актуальные сведения о перекрытиях и дорожных работах в городе.