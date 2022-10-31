31 Октября 2022
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Общество Тюменская область
Фото:instagram.com/heidiklum

Бывший депутат думы Тюмени предложил законодательно запретить Хэллоуин

Бывший депутат думы Тюмени Игорь Ракша предложил на уровне закона запретить празднование в России Хэллоуина.

"Учитывая сегодняшнюю ситуацию, когда всем нам нужно объединиться и мобилизовать своё сознание во имя победы, всем нам пора определиться с кем мы, с Богом или нечистью, я выступаю с инициативой впервые ввести нравственную цензуру и запретить этот оккультный обряд, приравняв его по подобию к запрещённым в нашей стране иностранным агентам", - написал Ракша на своей странице "ВКонтакте", предложив сказать "да" чистому, православному будущему своей Родины.

Отметим, сегодня священник Русской православной церкви иеромонах Макарий предложил Минпросвещения РФ ввести запрет на празднования в школах Хэллоуина.

Теги: Хэллоуин, Игорь Ракша, запрет, закон



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