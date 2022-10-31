"Россия – свободная страна": В РПЦ выступили против празднования Хэллоуина в школах

Священник Русской православной церкви иеромонах Макарий предложил Минпросвещения РФ ввести запрет на празднования в школах Хэллоуина.

"Россия - свободная страна: живи в лесу, молись колесу, празднуй все, что ты хочешь, но в общественной сфере ничего подобного происходить не должно", - цитирует священнослужителя РИА Новости.

В Южной Корее в минувшие выходные 153 человека погибли в результате празднования Хэллоуина в центре Сеула. Еще 103 пострадали. Среди погибших 20 иностранцев, в том числе четыре россиянки. Власти Сеула получили более 3,7 тысячи заявлений о пропавших без вести после давки в Итхэвоне.

СМИ пишут, что давка образовалась, когда толпа отмечающих Хэллоуин спустилась в небольшой переулок, дорога там уходит вниз, сужаясь, а покрытие неровное. Поэтому люди в давке могли споткнуться и начать падать при напоре сзади.