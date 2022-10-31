31 Октября 2022
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Происшествия В России Украина
Фото: Накануне.ru

В Запорожье сообщили о взрыве на подстанции около ДнепроГЭС

Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о взрыве на подстанции около ДнепроГЭС. Об этом сообщает РИА Новости.

Baza пишет, что сразу несколько ударов нанесены по украинским ГЭС, в том числе по Новоднестровской, Кременчугской.

Ранее сегодня сообщалось, что практически во всех крупных городах Украины объявлена воздушная тревога, очевидцы сообщают о взрывах. Есть поврежденные объекты инфраструктуры.

Теги: Рогов, ДнепроГЭС, взрыв



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