В Запорожье сообщили о взрыве на подстанции около ДнепроГЭС

Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о взрыве на подстанции около ДнепроГЭС. Об этом сообщает РИА Новости.

Baza пишет, что сразу несколько ударов нанесены по украинским ГЭС, в том числе по Новоднестровской, Кременчугской.

Ранее сегодня сообщалось, что практически во всех крупных городах Украины объявлена воздушная тревога, очевидцы сообщают о взрывах. Есть поврежденные объекты инфраструктуры.