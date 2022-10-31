31 Октября 2022
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Происшествия Украина
Фото: t.me/bbbreaking / telegram-канал &quot;Раньше всех. Ну почти.&quot;

Воздушная тревога и взрывы в крупных городах Украины, есть поврежденные объекты инфраструктуры

Практически во всех крупных городах Украины объявлена воздушная тревога, очевидцы сообщают о взрывах. О масштабах разрушений пока не сообщается.

Взрывы слышны в Киеве, Харькове, Вышгороде, Полтавской и Винницкой областях сообщается о взрывах

В Черкасской области и в Запорожье произошли взрывы на объектах критической инфраструктуры, пишут местные СМИ. В Запорожье сообщается об отключениях света. Также перебои с электричеством в Черниговской области.

Мэр Харькова сообщил о попадании ракет по объектам критической инфраструктуры

Теги: воздушная тревога, украина, объекты инфраструктуры



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