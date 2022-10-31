31 Октября 2022
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Общество Свердловская область Уральский ФО
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На Урале женщина отсудила почти 100 тысяч за брак телевизора и навязанные онлайн-кинотеатры

Жительница уральского города Камышлов смогла отсудить у продавца почти двукратную стоимость телевизора. Причиной стали навязанные ей услуги и бракованный товар.
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Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, в январе этого года женщина дистанционно через интернет заключила с одной из организаций договор купли-продажи телевизора и заплатила за него более 57 тысяч рублей. Однако при получении товара выяснилось, что стоимость ТВ составляет чуть больше 51 тысячи рублей, а в заказ включены еще две телематические услуги (онлайн-кинотеатры), что было отражено в товарном чеке.

При этом данные услуги женщиной не заказывались, в информации о заказе не значились и были навязаны ей как дополнительные. Кроме того, при установке в телевизоре обнаружились недостатки, которые покупатель сочла существенными.

Она направила претензию в адрес продавца с требованием о замене товара ненадлежащего качества, но тот ее проигнорировал. Тогда жительница Камышлова при помощи специалистов Роспотребнадзора подала иск в суд.

Уже в ходе судебного заседания между сторонами было достигнуто мировое соглашение о расторжении договора купли-продажи. В итоге разбирательства продавцу пришлось выплатить клиентке более 91 тысячи рублей.

Теги: телевизор, онлайн-кинотеатры, суд



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