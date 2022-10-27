На Среднем Урале оздоровительный центр засудили из-за подарочного сертификата

Жительница Среднего Урала смогла вернуть стоимость подарочного сертификата только после обращения в суд.

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Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, еще в октябре 2020 года жительнице Серова подарили сертификат на услуги оздоровительного центра. Однако из-за роста числа заболевших коронавирусом тогда она побоялась им воспользоваться.

Лишь в мае 2022 года женщина пришла в оздоровительный центр, чтобы получить услугу. Там ей отказали, заявив, что воспользоваться сертификатом надо было в течение года со дня его выдачи. А на момент обращения срок действия документа якобы уже истек.

Тогда клиентка написала претензию с требованием оказать услугу в течение 10 дней, но никакого ответа не получила. После этого она обратилась в консультационный пункт для потребителей за помощью в составлении иска в суд.

Как отметили в Роспотребнадзоре, еще до начала судебного заседания представитель центра удовлетворил исковые требования и вернул женщине стоимость сертификата.