Опросы показывают победу республиканцев на выборах в Конгресс

Республиканцы имеют существенное преимущество в симпатиях избирателей накануне выборов в Конгресс США, и они собираются одержать крупную победу. Об этом сообщает Rasmussen Reports.

В материале говорится, что продемократические СМИ вещают, что экономика США находится в хорошем состоянии. Но именно экономические условия и прокладывают путь к победе республиканцев. Преимущество республиканцев заметно превышает погрешность опросов. Так, только 22% решительно одобряют работу президента-демократа Джо Байдена по сравнению с 45%, которые ее категорически не одобряют. Это не сулит демократам больших успехов на выборах.

Недавно были получены данные, что 88% вероятных избирателей США обеспокоены экономикой, в том числе 60% очень сильно. И только 10% не обеспокоены этой проблемой. Кроме того, 62% вероятных избирателей считают, что проблема насильственных преступлений в США усугубляется. Причем более 80% считают, что проблема преступности будет важна на выборах.

Общенациональный телефонный и онлайн-опрос Rasmussen Reports показал, что 49% вероятных избирателей сегодня проголосовали бы за республиканцев против 42%, поддерживающих демократов (погрешность 2% с вероятностью 95%).

"Республиканцы резонно сосредотачиваются на вопросах, которые волнуют избирателей, и это предвещает большие победы Республиканской партии 8 ноября", - заключает Rasmussen Reports.

Как сообщает CBS News, 79% американцев считают, что ситуация в США вышла из-под контроля. Символическим подтверждением тому стало досрочное голосование Байдена, которому потребовалась помощь работника участка, чтобы сделать это.

При этом интересно, что половина американцев ожидают мошенничества на предстоящих выборах, в том числе 25% уверены в этом.

Бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что демократы обеспокоены настроениями американцев, пишет New York Post.

"За последнюю неделю или около того ситуация ухудшилась", - признала она, возложив надежду для демократов на досрочное голосование.

Выборы в Конгресс имеют особую важность в связи с поддержкой Украины. Республиканцы против бесконечной помощи Киеву в условиях больших проблем в самих США. Байден говорил, что обеспокоен тем, что республиканцы в случае победы могут заблокировать помощь Украине. В Киеве тоже с тревогой ожидают выборов.

Почти все аналитики прогнозируют, что нижняя палата Конгресса - Палата представителей отойдет к республиканцам. По Сенату шансы оцениваются как неоднозначные.