США могут начать переговоры с РФ в случае поражения партии Байдена, - NI

Если на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс победит Республиканская партия, Белый дом может пойти на переговоры с Россией, пишет обозреватель The National Interest Мэтью Мэй.

Автор привел в своей статье высказывание лидера республиканцев в Палате представителей Кевина Маккарти, который дал понять, что его партия в случае получения большинства пересмотрит поток помощи Украине или даже остановит его.

По мнению обозревателя, в этом случае Белый дом будет вынужден открыть прямые дипломатические каналы с Кремлем.

Ранее сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что решающий голос в вопросе украинского урегулирования остается за Вашингтоном. Такое заявление он сделал в эфире телеканала "Россия-1".

Выборы в Конгресс США состоятся 8 ноября. Ожидается, что они могут привести к серьезным переменам, вплоть до будущего импичмента действующего президента Джо Байдена.