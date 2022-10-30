31 Октября 2022
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Политика За рубежом
Фото: Leah Millis/Reuters

США могут начать переговоры с РФ в случае поражения партии Байдена, - NI

Если на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс победит Республиканская партия, Белый дом может пойти на переговоры с Россией, пишет обозреватель The National Interest Мэтью Мэй.

Автор привел в своей статье высказывание лидера республиканцев в Палате представителей Кевина Маккарти, который дал понять, что его партия в случае получения большинства пересмотрит поток помощи Украине или даже остановит его.

По мнению обозревателя, в этом случае Белый дом будет вынужден открыть прямые дипломатические каналы с Кремлем.

Ранее сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что решающий голос в вопросе украинского урегулирования остается за Вашингтоном. Такое заявление он сделал в эфире телеканала "Россия-1".

Выборы в Конгресс США состоятся 8 ноября. Ожидается, что они могут привести к серьезным переменам, вплоть до будущего импичмента действующего президента Джо Байдена.

Теги: сша, россия, партия байдена



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