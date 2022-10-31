Екатеринбургский экс-силовик получил срок за кражу золота с трупа

Суд в Екатеринбурге вынес приговор бывшему высокопоставленному полицейскому. Его признали виновным в краже во время выезда на место происшествия.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался экс-начальник отделения по борьбе с имущественными преступлениями отдела уголовного розыска полиции Николай Миронов. Все случилось 4 августа 2021 года. Миронов выехал по сигналу об обнаружении в машине трупа неустановленного мужчины.

Как показало расследование, силовик увидел на шее мертвеца две золотые цепочки и похитил их, распорядившись по своему усмотрению. Причиненный им ущерб превысил 280 тысяч рублей.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил Николаю Миронову три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме этого, с осужденного взыскали сумму материального ущерба.

Как сообщили Накануне.RU в региональном Следственном комитете, по делу допрошен ряд свидетелей, проведены очная ставка, обыск, выемка и иные процессуальные действия. По данным СК, своей вины бывший полицейский так и не признал.

Вот как эту ситуацию прокомментировал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Непосредственное участие в изобличении должностного лица, о котором идет речь, принимали участие сыщики подразделения собственной безопасности регионального Главка МВД. Чтобы вывести подозреваемого на чистую воду, оперуполномоченным пришлось использовать в своей работе детектор лжи. Собранные по данному факту материалы представители МВД передали для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела в органы из Следственного комитета, которые и довели дело до суда", - рассказал полковник Горелых.

По его словам, бывший силовик понес уголовную ответственность в соответствии с приговором суда.

"Из системы МВД он был уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника ОВД, 3 ноября 2021 года. Еще два должностных лица по итогам проведенной служебной проверки понесли строгую дисциплинарную ответственность. Один из них понижен в занимаемой должности, а второму объявлен строгий выговор. С целью профилактики подобного рода ЧП с личным составом итоги судебного разбирательства будут доведены до всего гарнизона свердловской полиции", - добавил Валерий Горелых.