28 Октября 2022
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото:Накануне.RU

Директору уральского завода и двум экс-полицейским вынесли приговор за взятку и мошенничество

Суд в Екатеринбурге вынес приговор по уголовному делу о покушении на дачу взятки, посредничестве во взяточничестве и мошенничестве. На скамье подсудимых оказались директор первоуральского завода, его знакомый и два бывших полицейских.
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Расследование показало, что директор завода, пытаясь избежать ответственности за хищение товарно-материальных ценностей сторонней организации, решил дать взятку полицейским в 2 млн рублей. Выступающий одним из посредников его знакомый договорился с двумя сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по Первоуральску, чтобы те за деньги помогли в прекращении возбужденного уголовного дела против директора.

Силовики за 1 млн рублей пообещали решить данный вопрос. При этом никаких полномочий и реальной возможности повлиять на закрытие дела у них не было. Директор завода передал посреднику 2 млн рублей, из которых 1 млн получили полицейские. Второй миллион был распределен между посредниками в даче взятки, часть денег получил знакомый топ-менеджера предприятия.

Сегодня, 28 октября, Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга назначил директору восемь лет колонии строгого режима, а его знакомому – семь лет "строгача". Старший по званию экс-полицейский за мошенничество получил 3,5 года колонии общего режима. Его младшему по званию коллеге назначили три года колонии, но затем заменили наказание на три года принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в отношении ряда посредников во взятке дело прекращено в связи с их раскаянием. Сразу после вынесения приговора фигуранты (кроме одного бывшего полицейского) были взяты под стражу в зале суда.

Вот как приговор экс-силовикам прокомментировал руководитель пресс-службы областного Главка МВД Валерий Горелых.

"Вывели на чистую воду горе-борцов с "беловоротничковой" преступностью в ходе реализации оперативной информации сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области совместно с коллегами из ФСБ. Любителей легких денег выгнали с позором из системы МВД, а теперь их еще ждет и наказание в соответствии с приговором суда", - отметил полковник Горелых.

Теги: полиция, завод, взятка, суд, приговор



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