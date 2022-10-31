31 Октября 2022
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Общество Санкт-Петербург
Фото: Накануне.ru

Пригожин обратился в прокуратуру с просьбой проверить факт создания Бегловым преступного сообщества с целью разграбления госбюджета

Предприниматель Евгений Пригожин направил обращение в Генеральную прокуратуру России. Он попросил ведомство проверить деятельность губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

По мнению бизнесмена, градоначальник мог создать на территории Северной столицы преступное сообщество. Пригожин попросил Генпрокуратуру подтвердить или опровергнуть данную информацию.

«Сегодня, 31 октября 2022 года, мною, Пригожиным Евгением Викторовичем, было отправлено в Генпрокуратуру РФ заявление о преступлении с просьбой провести проверку по возможному факту создания губернатором Бегловым А.Д. организованного преступного сообщества на территории Санкт-Петербурга с целью разграбления госбюджета и обогащения входящих в его окружение коррумпированных чиновников», — говорится в сообщении пресс-службы компании «Конкорд».

Пригожин добавил, что полный текст заявления будет опубликован только по завершении соответствующей проверки. По его словам, копия документа также была отправлена Александру Беглову.

Теги: пригожин, беглов, хищения



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