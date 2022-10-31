Снег с дождем будут идти в Екатеринбурге всю неделю

В Екатеринбурге прогнозируется относительно теплая, но снежная рабочая неделя. К выходным ожидается похолодание.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации со ссылкой на Уральский гидрометцентр, днем с 31 октября по 2 ноября в Екатеринбурге ожидается плюс 1-6 градусов, а ночью около нуля. Периодически будут идти мокрый снег и снег с дождем.

В четверг и пятницу погода существенно не изменится, а к выходным похолодает: дневная температура опустится до минус 5-6 градусов. Дождь со снегом прогнозируются на протяжении всей новой недели. Осадки прекратятся только со следующего понедельника.

Как отмечают синоптики, октябрь в этом году в Екатеринбурге в целом был теплый и сухой: средняя температура воздуха (плюс 5,7) на 1,6 градуса выше нормы. При этом в октябре на город выпала только одна четверть от месячных осадков.