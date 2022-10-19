19 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В ГИБДД Екатеринбурга призвали водителей поменять резину из-за резкого ухудшения погоды

В ГИБДД Екатеринбурга призвали водителей готовиться к зиме и задуматься о смене летней резины на зимнюю.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, уже на этой неделе в столице Урала синоптики прогнозируют понижение ночных температур до отрицательных значений, выпадение осадков в виде дождя и мокрого снега. В дальнейшем температура воздуха будет только понижаться. Поэтому пришла пора ставить зимние шины на автомобиль.

В ГИБДД напоминают, что из-за смены погоды, осадков, заморозков и гололеда резко возрастает количество аварий с участием даже опытных водителей. Чтобы минимизировать число ДТП, необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал между автомобилями.

Пешеходам также надо проявлять бдительность, так как тормозной путь транспортного средства на мокром асфальте, особенно в гололед, значительно увеличивается. Кроме этого, следует использовать световозвращающие элементы на одежде.

Напомним, в конце сентября дождь и снег за один день привели к более чем 50 ДТП на дорогах Свердловской области.

Теги: ГИБДД, шины, погода, Екатеринбург



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