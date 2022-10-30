Посольство: Число россиянок, погибших в давке в Сеуле, выросло до четырех

Число погибших россиянок в давке в Сеуле возросло до четырех, сообщили в посольстве России в Южной Корее.

"Судя по имени, погибшая этническая кореянка, полиция Южной Кореи определила, что она числится как гражданка России", - пояснили РИА Новости в ведомстве.

По последним данным, в результате давки погибли 153 человека, еще 103 пострадали. Среди погибших 20 иностранцев.

Агентство Рёнхап передает, что власти Сеула получили более 3,7 тысячи заявлений о пропавших без вести после давки в Итхэвоне.

СМИ пишут, что давка образовалась, когда толпа отмечающих Хэллоуин спустилась в небольшой переулок, дорога там уходит вниз, сужаясь, а покрытие неровное. Поэтому люди в давке могли споткнуться и начать падать при напоре сзади.