30 Октября 2022
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Происшествия За рубежом
Фото: t.me/breakingmash

Посольство: Число россиянок, погибших в давке в Сеуле, выросло до четырех

Число погибших россиянок в давке в Сеуле возросло до четырех, сообщили в посольстве России в Южной Корее.

"Судя по имени, погибшая этническая кореянка, полиция Южной Кореи определила, что она числится как гражданка России", - пояснили РИА Новости в ведомстве.

По последним данным, в результате давки погибли 153 человека, еще 103 пострадали. Среди погибших 20 иностранцев.

Агентство Рёнхап передает, что власти Сеула получили более 3,7 тысячи заявлений о пропавших без вести после давки в Итхэвоне.

СМИ пишут, что давка образовалась, когда толпа отмечающих Хэллоуин спустилась в небольшой переулок, дорога там уходит вниз, сужаясь, а покрытие неровное. Поэтому люди в давке могли споткнуться и начать падать при напоре сзади.

Теги: сеул, давка, россиянки



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