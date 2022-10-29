30 Октября 2022
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Фото: vk.com/orkestrwagnera

«Здесь супер»: вступившие в ЧВК «Вагнер» заключенные передали привет с фронта

В Сети появились новые видео с бывшими заключенными, которые добровольно отправились защищать интересы Родины в рядах ЧВК «Вагнер».

чвк, лп(2022)|Фото: https://t.me/rsotmdivision

Мужчины передали привет родным и близким, а также призвали не верить в байки о происходящем в зоне СВО. На видео, опубликованных Telegram-каналом Reverse Side of the Medal, бывшие заключенные рассказали, как обстоят дела со снабжением и питанием в «Оркестре».

«Все прекрасно: обеспечение, кормежка, все класс! Идем вперед. Всех ждем — добровольцев, у кого есть дух, кто хочет за свою Родину принять участие — приезжайте!», — рассказал боец, представившийся Рубеном.

Другой мужчина сообщил, что ранее отбывал наказание в ФКУ ИК-7 в Санкт-Петербурге. Бывший воспитанник детдома передал привет всем, кто его знает. Он призвал не боятся и вступать в ряды добровольцев.

«Парни, не слушайте, что там говорят. Здесь супер! Огромная благодарность конторе и руководству за возможность защищать свою Родину, доказать, что я нужен. Здесь все супер, парни, приезжайте!», — заявил боец.

Известно, что ЧВК «Вагнер» предоставляет заключенным возможность поучаствовать в боевых действиях в зоне СВО. Руководство обещает справедливое отношение к таким бойцам и достойное вознаграждение. Многие мужчины восприняли это как шанс для искупления вины. Некоторые из них уже получили свои первые награды за боевые заслуги.

Теги: чвк вагнер, заключенные, фронт,



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