В Херсоне задержали диверсанта, подозреваемого в нападении на отделение полиции

В Херсоне был задержан стрелок из гранатомета по отделу полиции. Об этом в своем telegram-канале сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Подозреваемый в нападении на Днепровское РОВД города Херсона задержан. Мужчина признался, что готовил нападение по указанию Службы безопасности Украины, сообщили в экстренных службах", - говорится в сообщении Стремоусова.

Напомним, на здание РОВД в Херсоне попытались напасть днем 26 октября. Злоумышленник успел один раз выстрелить из ручного гранатомета.