29 Октября 2022
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Фото: Накануне.RU

В Херсоне задержали диверсанта, подозреваемого в нападении на отделение полиции

В Херсоне был задержан стрелок из гранатомета по отделу полиции. Об этом в своем telegram-канале сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Подозреваемый в нападении на Днепровское РОВД города Херсона задержан. Мужчина признался, что готовил нападение по указанию Службы безопасности Украины, сообщили в экстренных службах", - говорится в сообщении Стремоусова.

Напомним, на здание РОВД в Херсоне попытались напасть днем 26 октября. Злоумышленник успел один раз выстрелить из ручного гранатомета.

Теги: херсон, нападение, диверсанты, отдел полиции



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Ранее 26.10.2022 13:44 Мск В Херсоне диверсанты напали на отделение полиции - источник


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