28 Октября 2022
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Фото: img.championat.com/ скрин

КДК РФС признал ошибкой удаление защитника "Крыльев Советов" в матче с "Уралом"

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отменил красную карточку защитника самарских "Крыльев Советов" Глена Бейла, полученную им в матче с "Уралом".

Напомним, встреча 14-го тура Российской Премьер-лиги состоялась 24 октября в Екатеринбурге и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. Арбитр матча показал Бейлу прямую красную карточку на 24-й минуте игры и назначил пенальти в ворота "Крыльев", который реализовал игрок уральцев Алексей Каштанов. Судья посчитал, что самарский футболист заблокировал мяч, сыграв рукой в своей штрафной.

Накануне состоялось заседание КДК, на котором эксперты рассмотрели эпизод с удалением Бейла. В итоге было признано, что арбитр поступил неверно.

"Принято решение отменить ошибочно примененное удаление к футболисту ФК "Крылья Советов" (Самара) Глену Бейлу", - сообщили Накануне.RU в Российском футбольном союзе.

Таким образом, игрок сможет помочь своей команде в ближайшем матче РПЛ. В воскресенье, 30 октября, "Крылья" примут на своем поле "Пари Нижний Новгород".

Что касается "Урала", команде Виктора Гончаренко в этот же день предстоит выездная игра против "Сочи". На прошлой неделе команды уже встречались в рамках Кубка России, тогда сильнее оказались футболисты из Екатеринбурга.

Теги: Бейл, Урал, удаление, РФС



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