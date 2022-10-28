КДК РФС признал ошибкой удаление защитника "Крыльев Советов" в матче с "Уралом"

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отменил красную карточку защитника самарских "Крыльев Советов" Глена Бейла, полученную им в матче с "Уралом".

Напомним, встреча 14-го тура Российской Премьер-лиги состоялась 24 октября в Екатеринбурге и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. Арбитр матча показал Бейлу прямую красную карточку на 24-й минуте игры и назначил пенальти в ворота "Крыльев", который реализовал игрок уральцев Алексей Каштанов. Судья посчитал, что самарский футболист заблокировал мяч, сыграв рукой в своей штрафной.

Накануне состоялось заседание КДК, на котором эксперты рассмотрели эпизод с удалением Бейла. В итоге было признано, что арбитр поступил неверно.

"Принято решение отменить ошибочно примененное удаление к футболисту ФК "Крылья Советов" (Самара) Глену Бейлу", - сообщили Накануне.RU в Российском футбольном союзе.

Таким образом, игрок сможет помочь своей команде в ближайшем матче РПЛ. В воскресенье, 30 октября, "Крылья" примут на своем поле "Пари Нижний Новгород".

Что касается "Урала", команде Виктора Гончаренко в этот же день предстоит выездная игра против "Сочи". На прошлой неделе команды уже встречались в рамках Кубка России, тогда сильнее оказались футболисты из Екатеринбурга.