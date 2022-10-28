Восстановительные работы в ЛНР и ДНР уже оцениваются в более чем 223 миллиарда рублей - СКР

Восстановительные работы на объектах, разрушенных в ЛНР и ДНР в результате боевых действий и обстрелов, обойдутся в 223 млрд руб. Это не окончательная цифра – работы по оценке ущерба продолжаются. Об этом говорилось на совещании, которое глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Луганске.

"Это свыше 500 социальных объектов, объектов гражданской инфраструктуры и почти 10 000 многоквартирных жилых домов и домов частного жилого сектора. Согласно выводам завершенных к настоящему времени экспертиз суммарная стоимость восстановительных работ уже составляет более 223 млрд руб.", - сообщили в СКР.