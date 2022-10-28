28 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото:Накануне.RU

Директор уральской компании предстанет перед судом за поджог своего сотрудника

Директор ООО "Горбуновское торфопредприятие" из Нижнего Тагила предстанет перед судом по обвинению в убийстве своего сотрудника. По версии следствия, обвиняемый решил избавиться от потерпевшего путем поджога.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, обвиняемый, будучи пьяным, стал ругаться со своим подчиненным - 1960 г.р. В ходе конфликта из личной неприязни начальник не менее трех раз ударил металлическим предметом рабочего по голове. Когда тот упал на землю, злоумышленник погрузил его в багажник и увез на участок, расположенный возле отметки 123 км автодороги "Екатеринбург – Серов". Там обвиняемый облил потерпевшего легковоспламеняющейся жидкостью и поджег его. От полученных травм мужчина скончался.

В отношении директора фирмы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Обвинительное заключение уже утверждено прокуратурой Нижнего Тагила, а материалы направлены в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

"На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа ОП-21 и группа опытных сыщиков под руководством начальника ОВД Нижнего Тагила полковника Абдулкадырова, а также представители Следственного комитета. При проверке баз данных по изъятым отпечаткам пальцев оперуполномоченные установили личность погибшего: им оказался 60-летний житель Дзержинского района. Мужчина проживал в сторожке на территории небольшого предприятия в поселке Чащино, где подрабатывал сторожем.

Руководитель фирмы при первоначально проведенных оперативных мероприятиях был заподозрен в причастности к преступлению. В частности, сыщиков уголовного розыска заинтересовало то обстоятельство, что директор не проявил никакого беспокойства о человеке, который много лет работал у него без каких-либо нареканий, и не сообщил ни в полицию, ни родным о его пропаже. Сыщики осмотрели иномарку, принадлежащую хладнокровному хозяину "конторы". В багажнике машины были обнаружены характерные бурые пятна", - рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, что накануне двое подростков из Алапаевска решили "из интереса" поджечь мимо идущую пенсионерку.

Теги: поджог, директор, сотрудник, убийство, суд



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