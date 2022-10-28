В НАТО озаботились "активизацией России на Крайнем Севере"

В НАТО зафиксировали увеличение военного присутствия России на Крайнем Севере. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. По его словам, это может повлиять на безопасность стран НАТО.

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"Мы видим, что на Крайнем Севере происходит одновременно много разных вещей. Мы, конечно, видим увеличение присутствия России. Они открывают вновь старые военные базы советских времен. Мы видим больше их присутствия в воздухе и на море. Они совершенствуют свои военные средства, включая подлодки и особенно более современное оружие, под этим я подразумеваю ядерные вооружения", - сказал генсек НАТО в интервью изданию Politico, его цитирует "Ъ".

Столтенберг считает, что территория Крайнего Севера является "жизненно важным звеном" между Европой и Северной Америкой.

"Поэтому я приветствую то, что Финляндия и Швеция вступят в альянс. Потому что это усилит наше присутствие на Крайнем Севере", - добавил он.