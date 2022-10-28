Столтенберг рассчитывает на рост военных расходов НАТО

Страны – члены НАТО возьмут на себя обязательства по увеличению оборонных расходов на саммите альянса, который пройдет в следующем году в литовской столице.

"Рассчитываю, что на саммите, который пройдет в следующем году в Вильнюсе, союзники по НАТО ясно заявят об обязательстве больше инвестировать в оборону", - сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Politico, цитату приводит ТАСС.

Столтенберг отметил, что "пока слишком рано" говорить о конкретных формулировках, на которые согласятся члены альянса.