28 Октября 2022
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Общество Ямало-Ненецкий АО Тюменская область Уральский ФО
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тюмени первому мобилизованному вручили медаль "За отвагу"

Первым в стране мобилизованным получившим государственную награду стал житель Ямала, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

За проявленные при исполнении воинского долга мужество, отвагу и самоотверженность рядовому Константину в Тюмени была вручена медаль "За отвагу". Вручение состоялось накануне по указу президента России Владимира Путина.

Это самая почетная солдатская награда. Константин, житель Ямала, уже второй раз отправится служить в зону специальной военной операции, первый раз - вступил в ряды добровольцев, сейчас проходит боевое слаживание по призыву в ходе частичной мобилизации.

Начальник Тюменского гарнизона генерал-майор Дмитрий Евмененко отметил, что вручение наград повышает боевой дух бойцов.

"Очень приятно, что сибиряки получают государственные награды, приятно их вручать. Для нас это большое событие, потому что у бойцов повышается мотивация, поднимается боевой дух", - заявил он.

Медаль "За отвагу" — государственная награда Российской Федерации, вручаемая за мужество и отвагу, проявленные в боях и при выполнении специальных заданий по обеспечению государственной безопасности, при защите конституционных прав граждан в условиях, сопряжённых с риском для жизни.

Теги: медаль за отвагу, награждение



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