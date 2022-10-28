28 Октября 2022
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Политика За рубежом Украина
Фото: airforcemag.com

The Hill: Американцы вправе знать, чего США добиваются на Украине

Администрация Джо Байдена избегает предметного обсуждения украинского вопроса в преддверии выборов в Конгресс. Ведь внешнеполитическая ситуация очень напряженная, и это вряд ли добавит голосов демократам. Но американцы имеют право знать, чего США добиваются на Украине, потому что платить в конечном итоге им. Об этом пишет The Hill.
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Самый важный вопрос: чем должен закончиться военный конфликт? Но США и их союзники по большей части оставили подобные вопросы без ответов.

"Страны-союзники не желают отвечать на этот вопрос, поскольку, даже просто задавая его, они рискуют обнажить вполне реальные линии раскола в поддержке Украины... Исторически так сложилось, что Америка плохо ведет ограниченные войны с неясными целями. Сегодня мы оказались втянуты в опосредованный конфликт с непонятным концом", - пишет автор.

Он считает, что поддержка Украины не должна игнорировать национальные интересы США.

National Review также отмечает, что американцы поддерживают Киев, но главный вопрос в том, какие издержки и риски должны быть на них возложены. Поставив вопрос так, оказывается, что американцы не очень хотят бесконечно финансировать Украину, и опросы это четко фиксируют.

В американских СМИ в последние недели стали появляться более критические материалы о военной помощи Украине. Экономист Михаил Хазин считает, что достигнуты какие-то глобальные договоренности между Москвой и консервативными силами в США. А результат должен быть зафиксирован на выборах в Конгресс 8 ноября.

CNN пишет, что в США нарастает политическое противодействие нескончаемой американскому вмешательству на Украине.

Теги: США, Украина



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