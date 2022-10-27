27 Октября 2022
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Политика За рубежом
Фото: kremlin.ru

VA: США избавятся от Зеленского, когда наметится глобальный компромисс

Автор французского издания VA Кэролайн Галактерос выразила мнение, что США рано или поздно избавятся от президента Украины Владимира Зеленского. Речь идет не только о его политическом, но и физическом выживании, считает она.

"Зеленским можно будет пожертвовать, когда на горизонте начнет вырисовываться глобальный компромисс", — говорится в публикации.

Издание пишет, что украинский лидер стал бременем для Соединенных Штатов, чем-то "вроде чемодана без ручки", так как его стало сложнее контролировать.

По словам журналистки, западные политики "заигрались" в антироссийские провокации на Украине.

"Зеленскому они хорошо удавались — он втянул страну в эту кровавую игру, которая приносит ему неплохие дивиденды, стучится ногами в двери НАТО и утверждает, что его армия якобы побеждает", — говорится в публикации.

Однако, как считает обозреватель, лживые обещания Зеленского могут стоить ему жизни, пишет РИА Новости.

Единственным выходом из ситуации автор назвала переговоры между Москвой и Вашингтоном. Она считает, что только такой прямой диалог в настоящий момент интересует президента РФ.

По данным The Washington Post, ранее президент США Джо Байден сказал Владимиру Зеленскому, что у него возникнут проблемы, если он не перестанет публично жаловаться на недостаток помощи, в том числе со стороны США. Также признается, что отношения Байдена и Зеленского не всегда были гладкими.

Теги: сша, зеленский, россия



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