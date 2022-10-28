Деньги в карман: родители детсадовцев из Минеральных вод пожаловались на неэффективную работу администрации Сергиенко

Исполняющий обязанности главы администрации Минераловодского округа Вячеслав Сергиенко показал неэффективную работу по управлению регионом. Ранее СМИ отмечали, что чиновник обладает крупными активами и большим количеством недвижимости, однако в одном из детских садов Минеральных вод собирают деньги с родителей на туалетную бумагу и белизну.

Жительница Минеральных вод пожаловалась на поборы. По ее словам, родителям в детском саду №73 «Искорка» выдали список покупок на каждого ребенка. В него вошли моющие средства для посуды, рулоны туалетной бумаги, тряпки, губки, пакеты для мусора и другие вещи, информирует издание NewsTraker. Соответствующие фотографии списка были опубликованы в социальной сети «ВКонтакте».

Родители воспитанников детского сада задались вопросом: неужели все настолько плохо, что их заставляют закупать необходимые вещи?

Другие местные жители также поделились в комментариях своим мнением вокруг происходящей ситуации.

При этом ранее СМИ неоднократно обращали внимание, что исполняющий обязанности главы администрации Минераловодского округа Вячеслав Сергиенко известен своей любовью к большим деньгам. Журналисты выяснили, что он вместе со своей экс-супругой Еленой Петраченковой может владеть крупными активами. Не исключалось, что развод пары носит фиктивный характер – при помощи такой схемы чиновник хотел «избавиться» от большей части имущества.

На Петраченкову записан жилой объект, площадь которого достигает 718 квадратных метров, в Ставрополе, а также 10 коммерческих зданий и помещений, сдаваемых в аренду. С 2008 года она имеет в собственности пять земельных участков в Калужской области, еще четыре оформлены на нее в Ставрополе. При этом на конец 2020 года на ее банковских счетах было порядка 75 миллионов рублей, 2 тысяч евро и 2,5 тысяч долларов.

Как подчеркивали журналисты издания NewsTraker, возглавить администрацию Минеральных вод Сергиенко не помешала не самая лучшая репутация. В его биографии прослеживается «криминальный след». В лихие 90-е он занимал должность налогового инспектора ФНС РФ по Ленинскому району Ставрополя. Тогда суд установил, что Сергиенко злоупотреблял полномочиями и был замечен в мошеннических схемах. В результате его приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно.