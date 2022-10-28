Митрополит Екатеринбургский заявил, что Россия воюет со "злыми духами"

В ходе спецоперации жители России сражаются отнюдь не с Украиной или США, а "со злыми духами". Об этом заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

"Наша сегодняшняя в**** — не в**** с Украиной или с народом США, а по апостольскому слову — наша в**** не против плоти и крови, а против злобы духов поднебесных. Мы воюем сегодня не с украинцами или американцами, а с этим духом, который пытается и в нас селить свою злобу", — заявил владыка в эфире телеканала "Спас".

Напомним, ранее в Совбезе высказались о "десатанизации" Украины в ходе спецоперации. Как отметил помощник секретаря Совета безопасности РФ Алексей Павлов, преступления на украинской территории многие годы якобы творили фанатики, "ослепленные идеями, далекими от здравого смысла, морали и традиционных религиозных учений".

Патриарх Кирилл также выразил свое мнение о "десатанизации". По его словам, России не нужны глобализм, универсализм, гомосексуальные браки, эвтаназия и генная инженерия. За глобализмом предстоятель Русской православной церкви видит кого-то, "кто будет претендовать на глобальную власть и с именем которого будет связан конец света". Российские СМИ предположили, что патриарх намекал на Антихриста.