26 Октября 2022
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Общество В России
Фото:Накануне.RU

Патриарх Кирилл противопоставил Россию во главе с Путиным глобализму и некому лидеру, "с именем кого будет связан конец света"

Патриарх Кирилл высказался против глобализма и универсализма, а также против гомосексуальных браков, эвтаназии, генной инженерии. По его мнению, всему этому может противостоять Россия во главе с Путиным. А за глобализмом предстоятель Русской православной церкви видит кого-то, "кто будет претендовать на глобальную власть и с именем которого будет связан конец света". Российские СМИ предположили, что Патриарх намекал на Антихриста.

"Глобализм является проектом мирового всеединства, но без учета подлинного замысла Творца о человеке. А с точки зрения христианской эсхатологии мы знаем, что означает глобальный универсализм, и знаем, что без этого глобального универсализма не появится некто, кто будет претендовать на глобальную власть и с именем которого будет связан конец света", - заявил Патриарх на пленарном заседании Всемирного Русского Народного Собора.

Также глава РПЦ заявил, что "наша общая задача" – противостоять "признанию семейного статуса за гомосексуальными парами, введению в систему медицины практики эвтаназии, экспериментам с генетическими материалами".

"Пример России – современного государства с развитой наукой, техникой и образованием, возглавляемого президентом, открыто свидетельствующим о своей вере – заставляет многих и на Западе задать вопрос: "А почему у нас не так?", - заключает Патриарх Кирилл.  

Теги: патриарх кирилл, глобализм, владимир путин



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