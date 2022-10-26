Патриарх Кирилл противопоставил Россию во главе с Путиным глобализму и некому лидеру, "с именем кого будет связан конец света"

Патриарх Кирилл высказался против глобализма и универсализма, а также против гомосексуальных браков, эвтаназии, генной инженерии. По его мнению, всему этому может противостоять Россия во главе с Путиным. А за глобализмом предстоятель Русской православной церкви видит кого-то, "кто будет претендовать на глобальную власть и с именем которого будет связан конец света". Российские СМИ предположили, что Патриарх намекал на Антихриста.

"Глобализм является проектом мирового всеединства, но без учета подлинного замысла Творца о человеке. А с точки зрения христианской эсхатологии мы знаем, что означает глобальный универсализм, и знаем, что без этого глобального универсализма не появится некто, кто будет претендовать на глобальную власть и с именем которого будет связан конец света", - заявил Патриарх на пленарном заседании Всемирного Русского Народного Собора.

Также глава РПЦ заявил, что "наша общая задача" – противостоять "признанию семейного статуса за гомосексуальными парами, введению в систему медицины практики эвтаназии, экспериментам с генетическими материалами".

"Пример России – современного государства с развитой наукой, техникой и образованием, возглавляемого президентом, открыто свидетельствующим о своей вере – заставляет многих и на Западе задать вопрос: "А почему у нас не так?", - заключает Патриарх Кирилл.