В Екатеринбурге бывшего замдиректора детдома-интерната судят за мошенничество

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело теперь уже бывшего заместителя директора детского дома-интерната. Его обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, с 2016 по 2022 годы мужчина занимал должность замдиректора ГКУ "Екатеринбургский детский дом-интернат для умственно отсталых детей". В его полномочия входило руководство работой и системой стимулирования младшего обсуживающего персонала. Кроме этого, он являлся членом премиальной комиссии и имел право голоса по вопросу о выплате премий сотрудникам.

Как показало расследование, осенью 2021 года замдиректора учреждения неоднократно обращался к подчиненным с предложением об увеличении им премий. Однако все полученные деньги те должны были вернуть ему. После этого средства якобы планировалось направить на ремонтные работы в доме-интернате.

В результате на счет заместителя директора от рабочего, слесаря-сантехника и заведующего складом поступило около 100 тысяч рублей. В дальнейшем все эти махинации вскрылись.

Сейчас расследование уголовного дела завершено. Оно направлено на рассмотрение в Чкаловский районный суд уральской столицы.