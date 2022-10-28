В Совфеде назвали программной речь Путина на "Валдае"

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что речь президента РФ Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай" является программной. Сенатор уточнил, что игнорирование Западом приведенных в ней тезисов приведет к ситуации, которая не отвечает ничьим интересам.

"За выступлением Владимира Владимировича Путина следили не только мы в России, следили во всем мире. Я надеюсь, для нас наступает время внимательного отношения к тому, что говорит российский президент", - цитирует РИА Новости заявление Косачев журналистам.

Политик назвал речь российского лидера "программной" и напомнил про знаменитую мюнхенскую речь 2007 г.

"Все последующее развитие событий показало, что Российская Федерация, президент неизменно точны в анализе всего происходящего и неизменно генерируют повестку для международных отношений, которая является согласительной, которая, очевидно, должна приниматься мировым сообществом", - сказал Косачев.

По мнению политика, если речь Путина будет правильно прочитана и услышана, это приведет к решению многочисленных мировых проблем. С другой стороны, отметил Косачев, если эти тезисы "будут искажены либо проигнорированы, развитие событий будет идти по тому сценарию, который сложился до сих пор и совершенно точно не отвечает ничьим интересам".

Напомним, среди заявлений Путина – тезис о том, что Запад преследует примитивную цель в попытках запугать страны возможностью применения ядерного оружия со стороны России. Москва, сказал президент России, несколько раз отправляла США предложения о готовности РФ вести диалог по стратегической стабильности, однако еще ни разу не получила ответ.