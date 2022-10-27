Путин назвал "примитивной целью" попытку Запада напугать страны ядерным оружием России

Запад преследует примитивную цель в попытках запугать страны возможностью применения ядерного оружия со стороны России. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай". По его словам, Россия никогда инициативно не заявлял о применении ядерного оружия или такой возможности, в отличие от той же Великобритании.

"Мы ведь инициативно ничего никогда не говорили и по поводу возможного применения Россией ядерного оружия, а только намеками отвечали на те заявления, с которыми выступали лидеры западных стран. Ну вот эта госпожа Лиз Трасс, недавняя премьер-министр Великобритании, она ж прямо сказала в разговоре с представителями прессы: да, Великобритания - ядерная держава, в обязанности премьер-министра входит возможное применение, и я сделаю это, я к этому готова. Это не дословно, но близко к тексту", - отметил Путин.

Глава государства отметил, что на такие заявления никто из стран никак не отреагировал, и Россия пояснений слов Трасс также в дальнейшем не получила.

"Ну, допустим, она ляпнула там - девушка как бы немножко не в себе. Ну, как можно такие вещи говорить публично? Сказала. Ну, поправили бы ее, в Вашингтоне бы публично сказали: мы к этому не имеем никакого отношения, мы не знаем. И обижать не надо было, а просто отмежеваться. Ведь молчат все. А что мы должны думать? Мы думаем, что это согласованная позиция, что нас начинают шантажировать. И что нам? Совсем молчать, сделать вид, что мы ничего не слышали, что ли?" - продолжил он.

Похожая ситуация, по словам Путина, происходит и в Украине, поскольку "руководство киевского режима постоянно говорит о своем стремлении обладать ядерным оружием", но все негативное внимание обращено именно на РФ.

"Провокации с ядерным оружием, нагнетание возможности самого тезиса о применении со стороны России ядерного оружия используются именно для достижения этих целей - повлиять на наших друзей, на наших союзников, на нейтральные государства, сказать им: смотрите, кого вы поддерживаете, какая Россия страшная страна, не надо ее поддерживать, не надо с ней сотрудничать, не надо у нее ничего закупать, не надо ей ничего продавать. На самом деле это примитивная цель", - подчеркнул Путин.

Он добавил, что Москва несколько раз отправляла США предложения о готовности РФ вести диалог по стратегической стабильности, однако еще ни разу не получила ответ.