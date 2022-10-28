В Вашингтоне согласились с Путиным по поводу встречи президентов РФ и США на Бали

В Вашингтоне солидарны с президентом России Владимиром Путиным по поводу возможной встречи лидеров РФ и США на саммите G20 на Бали – она не нужна в данный момент времени.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "США не стремятся к контактам с Россией, потому что они не будут содержательными". Так он прокомментировал возможность двусторонних переговоров в Индонезии.

Ранее СМИ сообщили, что российскую делегацию на саммите "двадцатки", возможно, возглавит не Путин, а премьер-министр России Михаил Мишустин.